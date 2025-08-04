İsmi arıtma tesisi ama işlevi kirlilik!

Haber Merkezi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2012 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) proje desteğiyle inşa edilen Kuzey ve Güney Atık Su Arıtma Tesisi ve Biogaz Üretim Tesisi’nin çalışmadığı iddia edildi. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (MARSU) bağlı olan tesisin çalışmamasından kaynaklı kirli sular arıtılmadan Zergan Deresi’ne akıtılıyor.

30 kırsal mahalleden geçen ve Kuzey ve Doğu Suriye’ye kadar uzanan derenin atık sularla kirletilmesi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor. Çevredeki tarım arazileri de kirletilen su nedeniyle tehlikede. Mahalle sakinleri, yaptıkları şikayetlerden herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti. Tesis yetkilileri ise, “arıtılan suyun tarım arazilerine sulama suyu olarak verildiğini” öne sürdü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Zergan Deresi’nin geçtiği Demirler kırsal mahallesi sakinlerinden Beşir Bozdemir, dereden hastalık yayıldığını ve çocuklarının hasta düştüğünü söyledi. Kötü kokudan dolayı evlerinde duramadıklarını, kapı ve pencerelerini açamadıklarını ifade eden Bozdemir, “Sıcaktan evlerde kalamıyoruz, kokudan dışarı çıkamıyoruz. Anlayacağınız burada yaşam zor. Bu derenin etrafından insanın yaşamasının imkanı yok. Bu kokudan dolayı arazilerimize bile gidemez olduk. Bu haliyle sivrisinekler oluyor, sıcaklık artıyor. Bu da hastalık yayıyor” şeklinde konuştu.