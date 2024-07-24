İsmi bilinmiyor ama yükü oldukça ağır

Kilo kaybı, ateş, karnın sağ üstünde ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan ve bir tür karaciğer kanseri olan HCC hastalığının sağlık harcamalarındaki payı artıyor.

Haber Merkezi

“Türkiye’de Hepatoselüler Karsinom’un (HCC) Ekonomik Yükü” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, en sık görülen karaciğer kanseri türü olan HCC’nin yıllık ekonomik yükü 2 milyar TL’nin üzerinde. Hastalık nedeniyle oluşan yıllık giderler ise sağlık harcamalarının yüzde 0,4’ünü oluşturuyor.

ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen altıncı kanser olup, kansere bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor. HCC hastalığı, karaciğer kanserlerinin yüzde 75-80’ini oluşturuyor. Karaciğer kanserlerinin en sık görülen alt türü olan Hepatoselüler Karsinomun mali yükünü belirlemek amacıyla bu alanda ilk defa yürütülen hastalık yükü araştırması tamamlandı. Prof. Dr. Mehtap Tatar, Türkiye’de 6 bin 152 HCC hastası olduğunu anımsattı.

Tatar "Hasta maliyetlerine ilişkin verilere göre, HCC’nin sağlık harcamalarındaki payı yıllık ameliyat edilemeyen vakalar için 2 milyar TL’nin üzerinde; ameliyat edilebilen vakalar için ise rezeksiyon sonrası maliyet 37 milyon TL olarak hesaplandı. Yapılan toplam harcamalar, geri ödeme kurumunun sağlık harcamalarının yüzde 0,4’ünü oluşturuyor" dedi. Araştırmaya katkı sağlayan ekip arasında yer alan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane ise çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Siroz, kronik karaciğer hastalığı, Hepatoselüler Karsinomun ana risk faktörüdür. Yapılan iki ayrı araştırmaya göre, Türkiye’deki vakalarının yüzde 74’ünün ve yüzde 87’sinin siroza bağlı olduğu belirtilmiştir. Siroz hastalarının yaklaşık yüzde 20’sinde hastalığa maruz kaldıktan sonra 10 yıl içinde bu hastalık gelişmektedir. Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonları, kronik karaciğer hastalığı ve sirozun başlıca nedenleri arasındadır. Bunların yanı sıra risk faktörü olan obezite, tip 2 diyabet, sigara ve alkol tüketimi de son zamanlarda daha yaygın hale gelmiştir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Hepatoselüler Karsinom görülme sıklığı önümüzdeki yıllarda artış gösterebilir ve yıllık sağlık harcamalarına olan yükü ağırlaşabilir. Önleyici yaklaşımlar ve tarama programları, bu baskıyı azaltmak için faydalı olabilir.”