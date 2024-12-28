İsmi birçok yerde hırsızlığa karışan şahıs Rize’de yakayı ele verdi

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs Rize’de polise yakalandı.

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs, Rize’nin Fındıklı ilçesinde de 1 hafta içerisinde birden fazla hırsızlık olayına karıştı.

En son Rize’nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve 1 kartona yakın sigara çalan T.B., o gün kayıplara karıştı.

Pazar Emniyeti’nin özverili çalışmaları neticesinde izi sürülen T.B., ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten T.B., sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.