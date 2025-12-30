İsmi değişti, tahribatı baki

Haber Merkezi

Adını Türk Altın İşletmeleri AŞ olarak değiştiren Koza Altın, talana tam gaz devam ediyor. Evrensel’in haberine göre siyanürle yığın liçi yöntemiyle üretim yapılan Kayseri’deki Himmetdede altın madeninde dördüncü kez kapasite artışına gidildi. Şirket 2019, 2021, 2024 yıllarının ardından yeni planla dördüncü kez kapasitesini artırmak üzere Bakanlığa başvurdu.

ÇED süreci başlatılan projeye konu maden sahasının tam altından BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı geçiyor. Kayseri’nin Kocasinan ve Nevşehir’in Avanos ilçeleri arasında, geniş bir coğrafi alanı etkileyecek olan kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesi toplam 1.505,97 hektarlık dev bir alanı kapsıyor. Şirket "Entegre Proje" modeliyle iki farklı ildeki faaliyetlerini tek bir ÇED dosyası üzerinden yürütüyor.