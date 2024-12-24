İsmi Fenerbahçe ile anılan Aymeric Laporte kimdir?

Fenerbahçe'nin 2024/2025 sezonu ara dönemde Al-Nassr'da forma giyen Aymeric Laporte'u kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Aymeric Laporte nereli ve hangi takımlarda oynadı? Aymeric Laporte hangi mevkide oynuyor? Tüm detaylara bakalım:

AYMERİC LAPORTE KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aymeric Laporte, İspanyol futbolcudur ve 27 Mayıs 1994 tarihinde Fransa'nın Agen şehrinde dünyaya gelmiştir. Aymeric Laporte 30 yaşındadır.

AYMERİC LAPORTE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Aymeric Laporte stoper mevkisinde oynuyor. Sağ ve sol stoper olarak görev yapabilmektedir.

AYMERİC LAPORTE ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Aymeric Laporte, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki Al-Nassr takımında forma giymektedir.

AYMERİC LAPORTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aymeric Laporte, futbol hayatına Fransa'nın SU Agen Jugend takımında başladı. Ardından Laporte 2009 yılında Bayonne U19, 2010 yılında Bilbao U19, 2011 yılında CD Basconia, 2011 yılında Bilbao Athletic, 2012 yılında AThletic Bilbao, 2018 yılında Manchester City ve 2023 yılında Al-Nassr kulübüne transfer oldu.

AYMERİC LAPORTE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Aymeric Laporte'un güncel piyasa değeri 18 Milyon Euro'dur. Laporte, kariyerinin zirvesine Manchester City'de ulaşmış, 2019'daki piyasa değeri 75 Milyon Euro'ya kadar çıkmıştır.