İsmi Fenerbahçe ile anılyordu: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da tecrübeli yıldız santrfor Robert Lewandowski kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Görevimi tamamlamış hissediyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günümden bu yana Barcelona'da hissettiğim sevgiyi asla unutmayacağım.

Katalonya, benim bu dünyadaki yerim. Barcelona hak ettiği yere geri döndü."

Tecrübeli forvetin ismi Fenerbahçe'yle anılıyordu.