Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsmi Fenerbahçe ile anılyordu: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

Barcelona'da tecrübeli yıldız santrfor Robert Lewandowski, kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Spor
  • 16.05.2026 14:07
  • Giriş: 16.05.2026 14:07
  • Güncelleme: 16.05.2026 14:19
Kaynak: Spor Servisi
İsmi Fenerbahçe ile anılyordu: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı
AA

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da tecrübeli yıldız santrfor Robert Lewandowski kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Görevimi tamamlamış hissediyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günümden bu yana Barcelona'da hissettiğim sevgiyi asla unutmayacağım.

Katalonya, benim bu dünyadaki yerim. Barcelona hak ettiği yere geri döndü."

Tecrübeli forvetin ismi Fenerbahçe'yle anılıyordu.

BirGün'e Abone Ol