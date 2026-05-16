İsmi Fenerbahçe ile anılyordu: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı
La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da tecrübeli yıldız santrfor Robert Lewandowski kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Görevimi tamamlamış hissediyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günümden bu yana Barcelona'da hissettiğim sevgiyi asla unutmayacağım.
Katalonya, benim bu dünyadaki yerim. Barcelona hak ettiği yere geri döndü."
Tecrübeli forvetin ismi Fenerbahçe'yle anılıyordu.