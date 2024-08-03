İsmi Halil Falyalı ile anılıyordu: Yeni Lefkoşa Büyükelçisi, hakkındaki onlarca içeriği engelletti

Kamuoyunda daha önce mafya lideri Halil Falyalı ile yaptığı işlerle gündeme gelen Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, hakkındaki onlarca içeriği mahkeme kararıyla yayından kaldırttı.

Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen mafya lideri Halil Falyalı ile yaptığı işlerle gündeme gelen Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, mahkeme kararıyla hakkındaki onlarca içeriği yayından kaldırttı.

Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ'ın, haberlerin Serim'in itibarını ve kişilik haklarının zedelediği iddiasıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, gazetemiz BirGün'de yayınlanan bir haberin de aralarında yer aldığı onlarca içeriğin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın gerekçesinde yayınların eleştiri sınırlarını aştığını ve toplumdaki güven duygusunu sarsacağını savundu.

Erişim engeli verilen haberler, Yasin Ekrem Serim'in öldürülen kumarhane patronu ve mafya lideri Halil Falyalı ile kurduğu ortak şirketi anlatıyordu. Haberlerde, kurulan şirkete ait belgelere de yer veriliyordu.









