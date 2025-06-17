İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte AB'nin, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, Gazze'ye saldırıları devam ettiği sürece AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep ettiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı AB ülkelerinden, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya karşı alınan kararların İsrail için de uygulanmasını istedi.

Albares ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına dair hiçbir işaret olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Bu arada İran'ın Tel Aviv'i hedef alan balistik füze saldırılarında İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın evinin de zarar gördüğü kaydedildi.