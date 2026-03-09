İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan Yusuf Dikeç’e esprili mesaj

Felix Bolanos, fiziki benzerliği nedeniyle sosyal medyada kendisiyle karşılaştırılan milli atıcı Yusuf Dikeç hakkında esprili bir paylaşım yaptı.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye planladığı ziyaret sırasında Dikeç ile karşılaşabileceğini belirtti.

Bolanos mesajında, “Türkiye Adalet Bakanı’nın Madrid’e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul’a gitme planım var. @yusufdikec orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve benzerliğimiz konusunda şüpheyle kalmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

"KUCAK DOLUSU SEVGİLER"

İki isim daha önce 7 Mart’ta sosyal medya üzerinden birbirlerine esprili mesajlar göndermişti. Bolaños, “Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler” paylaşımını yapmıştı.

Yusuf Dikeç ise buna yanıt olarak, “Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE-İSPANYA DAYANIŞMASI

Bu diyalog, son dönemde Türkiye ile İspanya arasında sosyal medyada artan karşılıklı dayanışma mesajlarının ardından geldi.

Özellikle Pedro Sanchez’in ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı “Savaşa hayır” mesajı vermesinin ardından ülke kamuoyundan İspanya halkına yönelik destek mesajları paylaşılmıştı.