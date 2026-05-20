İspanya, aktivistlere canavarca muamale yapan İsrail'den özür talep etti

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını "canavarca" olarak nitelendirdi.

"Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin arasında İspanya vatandaşlarının da olduğunu kaydetti.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum" dedi.

İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade eden Albares, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamelesinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.