İspanya, Arda Güler’in muhteşem golünü konuşuyor

La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche’yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler’in kendi yarı sahasından attığı gol, mücadelede öne çıkan anlardan biri oldu.

Santiago Bernabéu’da oynanan maçta Real Madrid’in gollerini 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen kaydetti. Ev sahibi ekip bu gollerle mücadelede 3-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Elche’nin tek golü ise 85. dakikada Manuel Ibanez’in kendi kalesine attığı golle geldi ve fark ikiye indi.

AKIL DOLU VURUŞ

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, rakip kalecinin önde olduğunu görerek kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 70 metre mesafeden gelen bu gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 66’ya yükseltti. Başkent ekibi, bir maçı eksik lider Barcelona ile arasındaki puan farkını bire indirdi.