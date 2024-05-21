İspanya-Arjantin arasında diplomatik kriz: Milei, Sanchez'in eşini 'yolsuzlukla' suçladı

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e, geçirdiği bir soruşturma nedeniyle 'yolsuzluk' iddiasına bulundu. Arjantin'in, İspanya'nın özür talebini reddetmesinin ardından iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilebileceği belirtiliyor.

Arjantin'in aşırı sağcı cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e 'yolsuzluk' imasında bulundu. Madrid'de katıldığı aşırı sağcı bir siyasi toplantı sırasında konuşan Milei, isim vermeden Begona'nun yolsuzluk yaptığını öne sürdü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı Vox partisinin etkinliğine davet edilen Milei, Gomez'in geçirdiği soruşturmaya atıfla, "Eğer yolsuzluk yapan bir eşiniz varsa, iş daha da çirkinleşir" dedi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Arjantinli Büyükelçiyi çağırarak, Milei'nin hem İspanya'ya hem de ülkenin liderine hakaret ettiğini söyledi. Albares, özür dilenmediği takdirde İspanya'nın Arjantin'le diplomatik ilişkileri kesebileceği uyarısında bulundu.

ÖZÜR TALEBİ

Milei'nin sözlerinin ardından İspanya, Arjantin'den özür talep etti. Arjantin hükümeti ise bu talebi reddederek, "İspanya'nın Milei hakkında sarf edilen sözlerden dolayı özür dilemesini" istedi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez, yolsuzluk iddialarından herhangi bir ceza almadı ve soruşturmaya gerek olmadığı savcılar tarafından bildirildi. Gomez hakkında şikayette bulunan yolsuzlukla mücadele grubu, daha sonra iddiaların yanlış olabileceğini kabul etmişti.