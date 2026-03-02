İspanya-Arjantin maçı tehlikede: Finalissima iptal olabilir

Avrupa şampiyonu İspanya ile Copa America şampiyonu Arjantin arasında oynanması planlanan Finalissima mücadelesi, Katar’daki güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alınabilir.

Katar Futbol Federasyonu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, Ortadoğu’ya fırlatılan misilleme füzeleri gerekçesiyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

27 Mart’ta Doha’daki Lusail Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşma, güvenlik koşulları netleşene kadar belirsizliğe girdi. Dev maçta, İspanya adına Lamine Yamal, Arjantin adına ise Lionel Messi’nin sahaya çıkması bekleniyordu.

"TÜM MAÇLAR ERTELENDİ"

Federasyondan yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren ve ikinci bir duyuruya kadar tüm turnuva, organizasyon ve maçlar ertelenmiştir. Yeni tarihler resmi kanallarımızdan duyurulacaktır” denildi.

Finalissima’nın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin nihai kararın ise organizatör kurumlar olan UEFA ve CONMEBOL tarafından verileceği belirtildi.

BÖLGE GENELİNDE SPOR DURMA NOKTASINDA

Gerilim yalnızca Katar’la sınırlı kalmadı. Bahreyn Futbol Federasyonu tüm maçlarını süresiz olarak ertelerken, Asya Futbol Konfederasyonu bölgedeki Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmalarını ileri bir tarihe aldı.

Çeyrek final aşamasındaki Asya Şampiyonlar Ligi Two ve Challenge League maçları da bu karardan etkilendi.

Futbolun yanı sıra Euroleague, Abu Dabi’de yapılması planlanan adidas NextGen Euroleague eleme turnuvasını güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Ligden yapılan açıklamada, “Katılımcıların güvenliği açısından en sorumlu kararın iptal olduğu sonucuna varıldı” ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından, İran’ın bölgedeki ABD hedeflerine karşılık vermesiyle birlikte Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülke yüksek alarm durumuna geçti.