İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin Venezuela'daki askeri saldırısını eleştirdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısını eleştirdi.

Sanchez, Venezuela'daki askeri operasyon ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Sanchez, "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve çatışma ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır" ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı, "Tüm aktörleri sivil halkı dikkate almaya, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermeye, adil ve müzakere edilmiş bir geçiş için çalışmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.