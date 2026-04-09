İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,sosyal medya hesabından İsrail'in ateşkes ihlaline ve Lübnan'a yönelik açık saldırılarına dair açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya alması gerektiğini ifade eden Sanchez'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Tam bugün, Netanyahu, taarruz başladığından beri Lübnan'a karşı en sert saldırısını başlattı. Hayat ve uluslararası hukuka karşı küçümsemesi tahammül edilemez. Net konuşmanın zamanı: Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı. Ve bu suç eylemleri karşısında cezasızlık olmamalı" dedi.