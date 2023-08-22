İspanya Başbakanı Sanchez'den Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Kadın Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e tepki gösterdi.

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Hermoso'yu dudağından öpmesinden dolayı eleştirilen Rubiales'in özür içerikli açıklamalarının yeterli olmadığını söyledi.

İfadelerinde dolaylı olarak RFEF Başkanı'nın istifasını talep eden Sanchez, "Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Rubiales'in bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Basında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekir." dedi.