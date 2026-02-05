İspanya Başbakanı Sanchez'den, kendisine hakaret eden Elon Musk'a 'Don Kişot' yanıtı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altına sosyal medya yasağı ve dijital platformlara daha sıkı yasal denetim getireceğini açıkladığı için kendisine hakaret eden ABD'li iş insanı Elon Musk'a yanıt verdi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda "Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu atımızla ilerlediğimizin işaretidir" dedi.

Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026

Bu söz, bir dönem esir olarak İstanbul'da da yaşayan ve dünya tarihinin en büyük yazarlarından kabul edilen Cervantes'in kült eseri Don Kişot kitabında geçiyordu.

İspanyol yazarın ünlü eserinde adını sonradan Don Kişot olarak değiştiren Alonso Quijano, Rosinante adlı atının üzerinde giderken yaveri Sancho Panza'ya böyle diyordu.

MUSK NE DEMİŞTİ?

Musk, Sanchez'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı ve 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladığı konuşmasını paylaşarak, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir" ve "Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir" demişti.