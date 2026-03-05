İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a tam destek açıklaması
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarının hedefindeki Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı. Sanchez, açıklamasında "Savaşa hayır" dedi.
ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyen ve Ortadoğu'daki saldırgan politikaları eleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şimdi de İsrail ordusunun saldırılarının hedefindeki Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı. Sanchez, açıklamasında "Savaşa hayır" dedi.
Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut’ta ve ülkenin geri kalanında yaşanan ciddi durum hakkında görüştüm.
Lübnan halkı, yerinden edilen binlerce kişiye yönelik tam desteğimiz ve insani yardımımız konusunda bize güvenebilir.
Artık gerilim tırmanmasın. Daha fazla yıkım olmasın. Savaşa hayır.”
Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 5, 2026
El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados.
Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra.
NE OLMUŞTU?
Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in saldırılarından dolayı Lübnan'da yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.