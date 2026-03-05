İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a tam destek açıklaması

ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyen ve Ortadoğu'daki saldırgan politikaları eleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şimdi de İsrail ordusunun saldırılarının hedefindeki Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı. Sanchez, açıklamasında "Savaşa hayır" dedi.

Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut’ta ve ülkenin geri kalanında yaşanan ciddi durum hakkında görüştüm.

Lübnan halkı, yerinden edilen binlerce kişiye yönelik tam desteğimiz ve insani yardımımız konusunda bize güvenebilir.

Artık gerilim tırmanmasın. Daha fazla yıkım olmasın. Savaşa hayır.”

