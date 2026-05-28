İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısında

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkındaki usulsüzlük davası başladı.

David Sanchez, Badajoz İl Konseyinde "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" olarak atanmasında "nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ görüşlü Vox Partisi ile aşırı sağcı derneklerin suçlamalarının ardından hazırlanan iddianameyle aralarında David Sanchez'in de bulunduğu 11 sanığın İspanya'nın güneybatısında yer alan Badajoz kentindeki mahkemede yargılanmasına başlandı.

Başbakan Sanchez'den dolayı davada öne çıkan, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor.

David Sanchez, hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra, Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti.

Aynı davada David Sanchez dışında, Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura özerk bölgesinin eski lideri Miguel Angel Gallardo ve bir dönem Başbakanlıkta danışmanlık yapan, Badajoz İl Konseyinde Sınır Ötesi Faaliyetler Merkezleri ve Programları Koordinasyon Bölümü'nün eski başkanı Luis Maria Carrero da (David Sanchez'in yakın arkadaşı) sanıklar arasında yer alıyor.

Savcılık, suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmese de suçlamayı getiren taraflarca David Sanchez ve Gallardo hakkında üçer yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın 4 Haziran'da sona ermesi öngörülüyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ'İN EŞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma da sürüyor.

Suçlamaları yönelten aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Hazte Oir ve Manos Limpias derneklerinin iddialarına ilişkin Hakim Juan Carlos Peinado, 9 Haziran'da ön inceleme duruşması için Begona Gomez ve diğer sanıkları mahkemeye çağırdı.

Gomez, eşi Başbakan Sanchez'den gelen konumunu "Madrid Complutense Üniversitesinde şahsi kariyerini ilerletmek amacıyla kullanmak ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcamakla" suçlanıyor.

Konuyla ilgili Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO) ve Madrid İl Savcılığı, suç teşkil edecek hiçbir delilin bulunmadığını açıklamış, Begona Gomez de soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep etmişti.