İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail, Lübnan’a Gazze’dekiyle aynı yıkımı yaşatmayı hedefliyor

İsrail'in Gazze'deki katliamına en çok tepki gösteren Batılı lider olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu kez de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Sanchez, İsrail’in Lübnan’da, Gazze Şeridi’ndekiyle aynı düzeyde zarar ve yıkıma yol açmayı hedeflediğini söyledi.

İspanya parlamentosunun alt kanadında konuşan Sanchez, hükümetinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşına karşı olduğunu ifade ederek, bu durumun 2003’teki Irak işgalinden “çok daha kötü” bir senaryo sunduğunu belirtti. Sanchez İran’ın yeni dini liderinin selefine kıyasla daha sert bir çizgide olduğunu da kaydetti.

İspanya, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da sürekli kınayan ve bu yönde adımlar atan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri oldu. Geçen yıl ekim ayında İspanya parlamentosu, İsrail’e silah, çift kullanımlı teknoloji ve askeri ekipman satışını kalıcı olarak yasaklayan kapsamlı bir silah ambargosunu yasalaştırdı. Bu ayın başlarında ise Madrid yönetimi, artan diplomatik gerilimin neticesinde İsrail’deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine 30 kilometreye kadar ilerleyerek bölgeyi kontrol altına alma planları Kanada tarafından da eleştiriliyor. Kanada, Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da İsrail’in planlanan işgalden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, bunun siviller üzerinde ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah’a karşı yürüttüklerini söyledikleri operasyon kapsamında İsrail birliklerinin Lübnan’ın güneyinde Litani nehrine kadar uzanan geniş bir bölümünü kontrol edeceğini söyledi. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise daha da ileri giderek, İsrail’in güney Lübnan’ı resmen ilhak etmesi çağrısında bulundu ve “İsrail’in sınırlarının değiştirilmesi” gerektiğini savundu.