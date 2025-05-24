İspanya Başbakanı Sanchez: İstanbul çok önemli dersler taşıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İstanbul'un çok önemli dersler taşıyan bir şehir olduğunu söyledi. Sanchez, bu derslerden birisinin kapsayıcılık, diğerlerinin de barış ve dayanışma olduğunu kaydetti.

Gazze'ye yönelik saldırılara değinen Sanchez, "Gazze'deki olağanüstü durumla ilgili de tavrımız açık. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve bunun karşısında sessiz kalmak, kayıtsız kalmak bizim topluluğumuzun asla yapamayacağı bir şey. Anneler ve babalar kollarında ölü çocuklarını taşırken çocuklar açlıktan ölme tehlikesi altındayken buna kayıtsız kalamayız" dedi.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı da olan Sanchez, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın her yerinden insanın bir araya geldiği, buluştuğu bir şehir olduğunu söyledi.

"ZULME KARŞI EN İYİ MÜCADELE İŞBİRLİĞİ"

İstanbul'un çok önemli dersler taşıyan bir şehir olduğunu dile getiren Sanchez, bu derslerden birisinin kapsayıcılık, diğerlerinin de barış ve dayanışma olduğunu belirtti.

Sanchez, zulme karşı verebilecekleri en iyi mücadelenin işbirliği olduğunu belirterek, "Savaş bugünkü ev sahibi ülkemizin de aslında çok iyi bildiği bir şey. Karadeniz'de, kuzeyin pek çok yerinde çatışmalar olan bir ülke. Kuzeydeki, Ukrayna'daki savaşla ilgili tavrımız son derece açık. Ukrayna'nın barış içinde yaşaması ve geleceğinin güvenliğini temin altına alabilmesi en doğal hakkıdır. Ukrayna halkının yaptığı fedakarlıkları görüyoruz ve tüm müzakere süreçlerine tamamen desteğimizi sunmaya hazırız" diye konuştu.

Ukrayna'daki barışın kendileri için önemli olduğunu ve bunu elde edebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Sanchez, "Gazze'deki olağanüstü durumla ilgili de tavrımız açık. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve bunun karşısında sessiz kalmak, kayıtsız kalmak bizim topluluğumuzun asla yapamayacağı bir şey. Anneler ve babalar kollarında ölü çocuklarını taşırken çocuklar açlıktan ölme tehlikesi altındayken buna kayıtsız kalamayız. Artık bu kadar yeter. O yüzden uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının bu kadar göz göre göre ihlal edildiği bir durumda sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E SESLENDİ: GAZZE'NİN İŞGALİNE SON VERİN

Üye partilerin ve demokratların daima barış için bu konuda seslerini yükselttiklerini ifade eden Sanchez, şunları söyledi:

"O yüzden İsrail'e tekrar mesajımız, Gazze'nin işgaline ve bu konudaki askeri operasyonlara son vermeleridir. Filistinlilerin topraklarından kovulması kabul edilemez bir durumdur ve uluslararası hukukun çok basit bir tabirle ihlalidir. O yüzden İsrail'in ablukayı kaldırmasını, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellemeyi bırakmasını ve insanları açlıktan ölmeye mahkum etmemesini söylüyoruz. Çocuklar ölüyor, ihtiyaç sahibi insanlara tıbbi yardım ulaşamıyor, aynı zamanda İspanya ve Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Meclisi'ne sunulmak üzere yeni bir teklif hazırlamakta olduğunu da bu fırsatla sizlere duyurmak isterim. Gazze'ye insani yardım iletmek üzerine hazırladığımız insani faaliyetler yürüten STK'leri bu sürecin kapsamına dahil etmeyi hedeflediğimiz bir teklif. Şunu da hatırlatmak istiyorum, adaletin yanında olmak, kimsenin karşısında olmak değildir, birer insan olarak sahip olduğumuz değeri savunmaktır. Devletim, pek çok noktada İsrailli rehinelerinin salınmasıyla ilgili tavrını dile getirmiştir ama Filistinlilerin maruz kaldığı insani trajediyi de görmezden gelemeyiz. Burada ancak işbirliğiyle uzun ömürlü kalıcı bir barış süreci tesis edebiliriz."

Sanchez, "İlericiliği, gelişmeyi desteklemekten vazgeçen ve bunun karşısında duran ABD hükümetinin gelişmelerini endişeyle izliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini olan taahhütlerinden vazgeçtiklerini, Paris Anlaşması'ndan çekilmeye hedeflediklerini ve gezegenimizin geleceğini tehlikeye attığını görüyoruz" dedi.