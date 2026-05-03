İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan’a götüren resmi uçak, teknik bir arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı. Sanchez’in geceyi Ankara’da geçireceği ve sabah saatlerinde Erivan’a hareket edeceği bildirildi.

İspanya’nın resmi haber ajansı EFE’nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid’den Erivan’a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı.

Haberde, teknik arızanın ciddi olmadığı ancak güvenlik protokollerinin devreye alındığı belirtildi. Sanchez’in geceyi Ankara’da geçireceği, sabah erken saatlerde ise Erivan’a hareket edeceği kaydedildi.

Öte yandan Sanchez’in daha önce de benzer bir durum yaşadığı hatırlatıldı. 4 Eylül 2025’te Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya giderken uçağında meydana gelen arıza nedeniyle seyahatini tamamlayamayan Sanchez’in, toplantıya çevrim içi katıldığı ifade edildi.