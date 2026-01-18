İspanya basınından Arda Güler'e övgü

La Liga'da sezonun ikinci yarısı Real Madrid–Levante karşılaşmasıyla başladı. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan mücadelede Real Madrid, Levante’yi 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, takımının hücumda toparlanmasında önemli rol oynadı.

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya kaybeden, ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak göreve Alvaro Arbeloa’yı getiren Real Madrid, hafta içinde Kral Kupası’nda 2. Lig temsilcisi Albacete’ye elenmişti.=

Üst üste gelen bu sonuçların ardından Levante karşısına çıkan Madrid ekibi, maç öncesinde taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerde kulüp başkanı Florentino Perez’i hedef alan tezahüratlar yapılırken, Vinicius Junior ve Jude Bellingham da maç boyunca ıslıklandı.

İlk yarıda oyun kurmakta zorlanan ve hücumda üretken olamayan Real Madrid, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıya teknik direktör Arbeloa’nın hamlesiyle başlayan Madrid’de, Arda Güler 46. dakikada Camavinga’nın yerine oyuna dahil oldu.

Genç futbolcunun oyuna girmesiyle birlikte Real Madrid’in hücum temposu yükseldi. Arda Güler, 58. dakikada Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı golde penaltıya neden olan pozisyonun içinde yer aldı. Milli oyuncu, 65. dakikada Raul Asencio’nun kaydettiği golde ise asist yapan isim oldu.

ARBELOA: “ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda Güler’in performansına ayrı bir parantez açtı. Arbeloa, “Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete maçında da çok çalıştı. Özel ve farklı bir yetenek. Arda Güler gelecekte önemli bir futbolcu olacak” ifadelerini kullandı.

Hafta içinde yaşanan Kral Kupası mağlubiyetine de değinen Arbeloa, Real Madrid’de beklentilerin her zaman yüksek olduğunu vurgulayarak, taraftar tepkilerine saygı duyduklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İSPANYOL BASININDAN YORUMLAR

İspanyol basını, Levante karşısında maçın kırılma anını Arda Güler’in oyuna girişi olarak değerlendirdi. Marca, “Arda maçın kaderini değiştirdi, Mbappe ile yeniden bağlantı kurdu” ifadelerini kullandı. As gazetesi ise “Güler ateşi söndürdü. Türk oyuncunun oyuna girişi Real Madrid’i kötü oyundan ve tribün öfkesinden kurtardı” yorumunu yaptı.

El Pais, “Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, Güler sahaya girene kadar üretkenlikten uzaktı” değerlendirmesinde bulunurken, El Mundo “Güler, Real Madrid’i yeniden canlandırdı ve ikinci yarının en iyi oyuncusu oldu” ifadelerine yer verdi. ABC gazetesi ise “Güler ve Mbappe, Madrid’i Bernabeu’daki öfkeden kurtardı” başlığını attı.

Real Madrid’in 20 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynayacağı karşılaşmada Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.