İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek ve Gazze'de ateşkes için yürüdü

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere büyükşehirlerinde Filistin'e destek için geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Madrid'de "Her zaman Filistin Direnişinin Yanında" temasıyla sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Kent merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen İspanyollar, "Bu bir savaş değil, soykırım, "Katil İsrail", "İsrail'e boykot", "Yaşasın özgür Filistin", "Savaşa da terörizme de hayır" sloganları attı.