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İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 11.10.2023 13:39
  • Giriş: 11.10.2023 13:39
  • Güncelleme: 11.10.2023 13:39
Kaynak: AA
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Vigo kentindeki bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Belediye yetkililerince yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Vigo kentindeki bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerden 3'ünün 9-14 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, binadan tahliye edilen 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Hayatını kaybedenler için Vigo'da 3 günlük yas ilan edildiği kaydedildi.

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