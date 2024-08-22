İspanya'da doğum sayısı son 10 yılda yüzde 25 azaldı

İspanya'da doğum sayısının son 10 yılda yüzde 25 azaldığı belirlendi.

İspanya İstatistik Enstitüsünün (INE) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında İspanya'da doğan bebek sayısı 156 bin 202 oldu ve 2014'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 25'lik düşüş tespit edildi.

İstatistiklerde dikkati çeken diğer unsur, kadınlarda 40 yaş üstü hariç tüm yaş gruplarında doğum sayısında düşüşün görülmesi oldu.

Yılın ilk 6 ayında, 2014'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında, doğumlarda 40-44 yaşta yüzde 5,4, 45-49 yaşta yüzde 76,7 ve 50 yaş üstünde yüzde 137 artış görüldü.