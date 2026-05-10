İspanya'da El Clasico günü: Barcelona şampiyonluk için sahada

La Liga’da gözler bugün oynanacak El Clasico’ya çevrildi.

Lider Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid’i sahasında ağırlayacak.

Camp Nou’da TSİ 22.00’de başlayacak mücadele, yaklaşık üç yıllık aranın ardından yenilenen statta oynanacak ilk El Clasico olacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARÇA ZİRVEDE

Ligde bitime dört hafta kala 88 puanla zirvede yer alan Barcelona, rakibinin 11 puan önünde bulunuyor.

Katalan ekibi, El Clasico’dan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda sezonun tamamlanmasına üç hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’da hedef sadece şampiyonluk değil. Katalan temsilcisi, sezonun kalan bölümünde tüm maçlarını kazanarak 100 puan barajını aşmayı da amaçlıyor.

REKORUN KIYASINDA

Barcelona ayrıca iç sahada tarihi bir rekora da yaklaşmış durumda. Katalan ekibi, Real Madrid ve ardından oynayacağı Real Betis maçlarını kazanması halinde 38 haftalık La Liga tarihinde tüm iç saha maçlarını kazanan ilk takım olacak.

Takımın savunma oyuncularından Jules Kounde ise mücadele öncesi yaptığı açıklamada, “Takım harika durumda ve tamamen odaklandık. Bir beraberlik bile bize şampiyonluk için yetecek ama galibiyet en iyisi olur.” ifadelerini kullandı.