İspanya'da Filistin'e destek gösterilerine ülke genelinde devam edildi

İspanya'nın büyük şehirlerinde hafta sonu boyunca düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine yoğun katılım oldu.

Barselona, Bilbao, Valencia, Palencia, Toledo gibi kentlerde dün yapılan Filistin'e destek gösterileri bugün de başkent Madrid'de devam etti.

Madrid'in Vallecas mahallesinde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

"Katil İsrail", "Bu bir savaş değil soykırım", "Boykot İsrail", "İsrail öldürüyor, Avrupa sponsor oluyor" sloganları atılan gösteride, başta İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sert dille eleştirildi.