İspanya'da gündem Arda Güler | Arda Güler'in dün attığı tüm goller!

Real Madrid'in Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera'yla karşılaşmasında Arda Güler geceye damgasını vurdu. 90 dakika sahada kalan yıldız furbolcu 2 gol atarken, çalışkanlığıyla maçın yıldızı oldu. Deportiva Minera'lı oyuncu Omar Perdomo'nun maçın ilk yarısının bitiminde Arda Güler'den formasını istemesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

ARDA GÜLER ⚽️



Çok istedi, denedi ve golünü attı Arda!



🎙️@guney_mergen



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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/9HVs5VmJRz — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 6, 2025

REAL MADRİD SON 16'DA

Real Madrid, dün akşam oynanan Kral Kupası son 32 turu maçında İspanya 4. lig ekiplerinden Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

Minera'ya karşı 2 gol bulan Arda, ilk kez bir Kral Kupası maçında gol buldu. 19 yaşındaki milli futbolcu aynı zamanda ilk kez Real Madrid formasıyla 1 maçta 2 gol attı.

ARDA GÜLER YİNE SAHNEDE!



Mbappe ➡️ Fran Garcia ➡️ Arda Güler⚽️



🎙️@guney_mergen



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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/wY5K9oOBJ6 — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 6, 2025

ARDA İSTATİSTİKLERDE DE LİDER

Maçı toplam 61 başarılı pasla tamamlayan Arda Güler, bu pasların 29'unu 3. bölgede yaparak takımının da bu alanda lideri oldu. 7 kez şut çeken Arda Güler, bu şutların dördünde isabet buldu. Arda Güler, 5 kilit pas vererek bu alanda da lider oldu.

OMAR ARDA'DAN FORMASINI İSTEYİNCE...

Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo'nun, mücadelenin sonunu beklemeden devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdiği anlar ise gecenin en renkli anı oldu. Pedromo'nun kendisinden formasını istemesi üzerine önce şaşıran Arda Güler, daha sonra ise Pedromo'nun da kendisine formasını vermesini istedi. Maçın daha ilk yarısında Pedromo'nun Arda'dan formasını istemesi ise gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.