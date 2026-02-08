İspanya'da gündem: Marco Asensio

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ortaya koyduğu performansla ülkesinde yeniden gündeme geldi. İspanyol basını, deneyimli futbolcunun hem kulüp kariyerini hem de milli takım hedefini mercek altına aldı.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’ta yer alan haberde, Asensio’nun İspanya Milli Futbol Takımı’na geri dönmeyi hedeflediği belirtilirken, “Milli takıma geri döneceğinden emin” ifadelerine yer verildi.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMALI"

Haberde, Asensio’nun Fenerbahçe’deki performansının ardından Ekim 2023’ten bu yana uzak kaldığı milli takım tartışmalarının yeniden alevlendiği aktarıldı.

Ayrıca İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin, 30 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği kaydedildi.

Asensio’nun, uzun bir aranın ardından milli takıma geri dönen Isco’yu örnek aldığı ve benzer bir dönüş için performansını sürdürmesi gerektiğinin farkında olduğu da vurgulandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alan Asensio, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı bir grafik çizdi.