İspanya'da hafta sonu 100'den fazla noktada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İspanya'da hafta sonu 100'den fazla kent ve ilçede Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla dün ve bugün 100'den fazla yerde sokaklara dökülen İspanyollar, "Gazze'deki soykırımın durdurulması ve acil ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana son 6 ayda 4. kez ülke genelinde katılımlı gösteri organize edildi.