İspanya'da Herminia Fırtınası ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu

MADRİD (AA) - İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan Herminia Fırtınası, hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımı ile günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kuzeydeki Galiçya, Kastilya ve Leon bölgeleri ile doğudaki Balear Adaları başta olmak üzere ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle sivil yardım kurumlarının 2 bine yakın acil yardım çağrısına müdahale ettiğini açıkladı.

Saatteki hızı 160 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrilmelerinin sıkça görüldüğü Galiçya'da, 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Galiçya, Asturias, Bask, Kastilya ve Leon gibi kuzey bölgelerinde çok sayıda uçak seferinin iptal edildiğini, tren seferlerinin durdurulduğunu, hasar gören yolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde birçok özerk yönetim ve belediye tedbir amacıyla parkları kapalı tutma kararı aldı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) de "kırmızı" ve "turuncu" alarmda olan ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde riskin fazla olduğu, olağan dışı meteorolojik olaylar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Herminia Fırtınası'nın yarından itibaren İspanya'yı terk ederek yerini 29 Ocak'ta soğuk hava dalgasına bırakacağı kaydedildi.