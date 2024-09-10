İspanya'da intihar vakaları: Bir yılda 3 bin 952 kişi yaşamına son verdi

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında ülke genelinde 3 bin 952 kişi intihar etti.

Bakanlık, 4 yıl art arda artış gösteren intihar vakalarının ilk kez 2023'de düşüşe geçtiğini, önceki yıla oranla yüzde 6,5'lik bir gerileme kaydedildiğini açıkladı.

Her şeye rağmen 2023'te intihar edenlerin sayısının 3 bin 952 olması "kabul edilemez" olarak nitelendiren Sağlık Bakanı Monica Garcia, basına yaptığı değerlendirmede, "Rakamlar halen korkunç ve tüyler ürpertici boyutta. Düşüşün devam etmesi için bizi daha fazla çalışmaya zorluyor" dedi.

80 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERİN ORANI YÜKSEK

Sağlık Bakanlığı Akıl Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belen Gonzalez de erkeklerde intihar oranının kadınlara göre 3 kat fazla ve çoğunluğun 80 yaş üstünde olduğuna dikkati çekti.

İntihar eğiliminde olup yardım için Bakanlığın sosyal hizmet telefon hatlarına yılda 300 binden fazla arama geldiğini kaydeden Gonzalez, telefon edenlerin 50-59 yaş arasında olduğunu, 80 yaş üstündekilerden yardım talebi gelmediğini, bu yüzden üst yaş grubuna yönelik kampanyaları artıracaklarını duyurdu.

6 HEDEF VE 40 EYLEM PLANI

Vakaların yarısında psikolojik ilaç kullanımı görüldüğüne işaret eden Gonzalez, uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar, sağlık profesyonellerinin işbirliğiyle 2025-2027 yılları için plan hazırladıklarını, amaçlarının psikolojik ihtiyacı olanlara doğru, etkili ve hızlı yardım sağlamak olduğunu kaydetti.

İntiharları önlemeye yönelik 6 hedef ve 40 eylem planı açıklayan Sağlık Bakanlığı, "intihar davranışına ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, toplumda ayrımcılığa karşı bilgilendirme ve hassasiyet yaratma, yalnız ve savunmasız durumda olanlara yönelik ön tedbirler alınması, intihar eğilimine karşı sağlıklı yaşamı destekleyen kamu politikalarının artırılmasını" öncelikler arasında sıraladı.