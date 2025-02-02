İspanya'da işçi sendikaları 46 kentte sokağa çıktı

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), "sosyal haklar partiler üstüdür" sloganıyla 46 şehirde gösteri düzenledi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin 22 Ocak'ta sunduğu, emekli maaşlarında ve asgari ücrette artış, toplu ulaşım araçlarının fiyatlarında indirim, sosyal yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımların uzatılması, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarına yardım gibi sosyal içerikli bazı önlemleri de içeren kanun hükmündeki kararnamenin Meclis'te reddedilmesi ülke genelinde protesto edildi.

"SOSYAL HAKLAR PARTİLER ÜSTÜDÜR"

Madrid ve Barselona başta olmak üzere 46 kentte meydanlara dökülen CCOO ve UGT üyeleri, azınlık koalisyon hükümetinin hazırladığı ve "torba yasa" olarak Meclis'e sunduğu kararnamelerin reddedilmesi ve sonrasında yaşanan siyasi tartışmalardan dolayı başta muhalefetteki sağ partiler olmak üzere tüm siyasi partileri hedef aldı.

"Sosyal haklar partiler üstüdür" mesajı veren söz konusu iki sendikadan yayımlanan ortak manifestoda, "İnsanlar ve onların hakları, siyasi partilerin aralarındaki mücadelenin veya bazı siyasi partilerin çıkarlarının esiri olamaz" ifadesi kullanıldı.

Manifestoda, 10 milyondan fazla emeklinin, 2 milyon kadar asgari ücretlinin, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarının, toplu ulaşım kullanan 20 milyondan fazla kişinin ve sosyal yardım alan yoksul ailelerin Meclis'te engellenen kararnamelerden dolayı zor durumda olduğuna dikkati çekildi.

"KARARNAMELER ACİL OLARAK ÇIKARILMALI"

"Siyasi çıkarlara odaklı kısa vadeli anlaşmazlıklar Meclis'i itibarsızlaştırıp, demokratik kurumlar üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor" denilen manifestoda, bu kararnamelerin acil olarak çıkarılması istendi.

İspanya'da azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisinin muhalefette sağ ve aşırı sağ partilerle birlikte "hayır" oyu kullanmasından dolayı söz konusu kararnameler 22 Ocak'ta Meclis'te reddedilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, sadece 7 milletvekili olan Junts ile uzun süren müzakerelerin ardından 28 Ocak'ta anlaşma sağlandığını açıklayarak, kanun hükmündeki kararnamelerin olduğu yeni bir paketin tekrardan Meclis'e gönderilmek üzere Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini duyurmuştu.

İspanya Meclisi'nde bu hafta içinde kabul edilmesi beklenen yeni pakete, Junts dışında ana muhalefetteki Halk Partisi'nin de (PP) bu kez "evet" oyu vermesi bekleniyor.

İspanya'da koalisyon hükümeti, Junts ile anlaşamaması nedeniyle 2025 yılı bütçesini de henüz Meclis'e getiremedi.