İspanya'da manşetlerde yine Asensio var

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan bir puanla ayrılırken, maçın öne çıkan ismi Marco Asensio oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Asensio, Fenerbahçe’nin ilk golünde asist yaparken, ikinci golde de ortasıyla Veysel Sarı’nın kendi kalesine attığı gole katkı sağladı.

İspanyol oyuncu, maçın son bölümünde attığı kafa vuruşuyla galibiyete de yaklaşan isimdi.

İSPANYOL BASINI YAKINDAN TAKİPTE

Maçın ardından İspanyol basını da Asensio’nun performansına geniş yer ayırdı. Mundo Deportivo, haberinde “Fenerbahçe, Asensio’nun hazırladığı iki gol sayesinde bir puanı kurtardı. Asensio, takımının mağlup olmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Marca ise Asensio’nun performansını milli takım vurgusuyla değerlendirdi. Haberde, “Asensio, Fenerbahçe’nin iki golünde de rol alarak İspanya Milli Takımı için iddiasını güçlendirdi. Sahadaki en iyi oyuncuydu” denildi.

"TAKIMI OYUNDA TUTTU"

AS gazetesinde yer alan değerlendirmede de Asensio’nun oyun kurucu rolüne dikkat çekildi. AS, “Asensio takımını oyunda tuttu. Önce asist yaptı, ardından güçlü ortasıyla rakibi hataya zorladı. Son dakikalarda attığı kafa golü neredeyse geri dönüşü tamamlıyordu” yorumuna yer verdi.

Antalyaspor beraberliğiyle zirve yarışında kritik bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe’de, Asensio’nun performansı hem Türkiye’de hem de İspanya’da tartışmaların merkezinde yer aldı.