İspanya'da öğrenci yemeklerine kısıtlama, menülerde sebze ve meyve zorunluluğu

İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısının ardından açıklama yapan Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci menülerinde her gün taze meyve ve sebze sunulmasını ve haftada bir ila üç kez balık servis edilmesini zorunlu kılacaklarını bildirdi.

Öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi için dört bakanlık (Eğitim, Tarım, Sağlık, Gençlik) ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini aktaran Bustinduy, kızartma, şeker ve tuzlu yiyeceklerin tüketiminin sınırlanacağını, işlenmiş hamur ürünlerinin tamamen kaldırılacağını söyledi.

İspanyol Bakan, öğrencilere daha fazla meyve, sebze, balık ve baklagiller ile mevsimlik ve organik gıdalarla sağlıklı beslenme alışkanlıkları sağlanmasının yasayla garanti edileceğini, bunun tüm kamu, devlet destekli ve özel okulları kapsayacağını ifade etti.

"SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR"

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararnameye göre, okul menülerinde meyve ve sebzelerin günlük olarak servis edilmesi, bunların en az yüzde 45'inin mevsimlik olması ve ayda en az iki tabak yemek ile toplam gıda ürünlerinin yüzde 5'inin organik üretim olması gerekiyor.

Ayrıca, okullardaki otomatik makinelerde bulunan gıda ürünlerinde önceden pişirilmiş hamur işlerinin satışı da yasaklanacak.

Amaçlarının "daha sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme modellerini teşvik etmek, aynı zamanda yerel üretimi güçlendirmek" olduğunu kaydeden Bustinduy, "Bu yeni uygulama, ABD'nin başlattığı uluslararası gümrük tarifeleri savaşı nedeniyle içinde bulunduğumuz zor durumda, İspanyol çiftçiler ve çiftlik sahipleri için faydalı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Aladino adlı bir derneğin yayımladığı araştırma sonuçlarını paylaşan Bustinduy, İspanya'da yıllık geliri 18 bin avronun altında olan ailelerden gelen 6-9 yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 47'sinin taze gıda tüketemedikleri veya tam kahvaltı yapamadıkları için aşırı kilolu olduğunu belirterek, "Bu yasa sağlık eşitsizliklerini azaltmayı, ayrıca daha az ambalaj ve atıkla daha sürdürülebilir bir model yaratmayı da hedefliyor" şeklinde konuştu.