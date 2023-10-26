İspanya'da öğrenciler Filistin’e destek için ders bırakarak eylem yaptı

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Granada, Malaga, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 25 kentte öğrenciler, "Filistin halkıyla dayanışma, Gazze'de soykırımı durdurun" başlığı altında gösteri düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de destek verdiği eylemler kapsamında binlerce kişi öğlen saatlerinde meydanlarda toplandı.

Eylemler sırasında sık sık "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atıldı.

Öğrenciler Sendikasının liderlerinin okuduğu manifestoda, "Filistin halkı onlarca yıldır, faşist, siyonist, sömürgeci İsrail’in katliamı, saldırısı ve baskısı altında yaşamaktadır. 2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze, dünyanın en büyük açık toplama kampı haline geldi." ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, yeni bir soykırım yaptığı belirtilen manifestoda, İsrail’in saldırılarına "destek verdiği ve ikiyüzlülük yaptıkları gerekçesiyle ABD, Avrupa Birliği ve İspanya hükümeti" eleştirildi.

İsrail devletini Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayan öğrenciler, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini, emperyalist kölelik uygulanmadan bu topraklarda sosyal adaletin sağlanmasını" talep etti.