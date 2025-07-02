İspanya'da orman yangını: 2 ölü

İSPANYA, (DHA) - İSPANYA’nin Katalonya Özerk Bölgesi'nde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Torrefeta ve Florejacs yakınlarındaki tarım arazilerini etkileyen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, toplamda 20 bine yakın kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Torrefeta ve Florejacs'tan görüntü.