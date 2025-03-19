İspanya'da sel: 2 ölü

İSPANYA, (DHA) - İSPANYA'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'nın güneyinde etkili olan Laurence fırtınası şiddetli yağışa ve sele neden oldu. Endülüs bölgesinin Sevilla kentinde sel sularına kapılarak sürüklenen araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Cordoba'da ise pazartesi gününden bu yana bir kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, taşan nehirlerin çevresindeki yaklaşık 370 evin tahliye edildiğini açıkladı.