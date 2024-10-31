İspanya'da sel | En az 140 kişi yaşamını yitirdi, 3 gün ulusal yas ilan edildi

İspanya'nın Valensiya kentinde etkili olan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 140'a yükseldi.

İspanya Devlet Ajansı'nın aktardığına göre Valensiya bölgesinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 140'a çıktı.

Diğer yandan jandarmadan yapılan açıklamada, bu bölgede halen 1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.

Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yetkililer bölgede onlarca kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. / Fotoğraf: AA

Valensiya özerk yönetim hükümeti de Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı bugünkü uçuşların iptal edildiğini veya uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı anlatıldı.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

SON 28 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALDI

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

BİR YILDA ALINAN YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ

140 kişinin ölümüne ve büyük hasara neden olan şiddetli yağışın, bölgenin normalde bir yılda aldığının sadece 8 saatte düşmesinden kaynaklandığı bildirildi.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın, geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü açıkladı.

İspanyol basınına konuşan AEMET yetkilileri, "Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü" ifadesini kullandı.

Yetkililer, en fazla zararı gören Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde metrekareye 491 litreyi bulan yağış düştüğünü vurguladı.

ÖNCELİK KAYIPLARI ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARINDA

Diğer yandan askeri birliklerin de çalıştığı felaket bölgelerinde durumun oldukça kötü olduğunu duyuran Savunma Bakanı Margarita Robles, "Halen çok sayıda kayıp var" dedi.

Valensiya'ya giden Başbakan Pedro Sanchez de basına yaptığı açıklamada, hava durumunun halen çok kritik olduğunu ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez / Fotoğraf: AA

"Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak ve bunun için karadan, havadan, denizden tüm destek sağlanacak ve ne kadar sürerse sürsün arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek" diyen Sanchez, "felaket bölgesi" ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devletim tüm ekonomik kaynaklarının seferber edileceğini, Avrupa Birliği'nden de kaynak sağlanacağını belirtti.

Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon da mağdurlara "acil ve direkt 250 milyon Euro para yardımı" yapılacağını duyurdu.

DÜKKANLARI YAĞMALAYAN 39 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan, bölgedeki felaketin ardından güvenlik sorunu öne çıkarken birçok yerde yağmalama vakaları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya yeltenen 39 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bölgede güvenliğin yanı sıra su ve gıda krizi de yaşanıyor.

İçme suyu ve gıda yardımları için Valensiya'nın birçok ilçesinde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Eğitime ara verilen, Madrid'e tren seferlerinin en az 15 gün iptal edildiği, birçok yolda ulaşımın kapatıldığı ve su baskınından dolayı 8 hastanenin kapalı tutulduğu Valensiya'da halen 77 bin haneye elektrik verilemiyor.

İki gün öncesine göre hafiflese de şiddetli yağış ve fırtınanın, hala İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olduğunu açıklayan yetkililer, kırmızı ve turuncu alarmın olduğu yerleşim yerlerindeki halka "zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları" tavsiyesinde bulundu.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

Brüksel'deki AB komisyon binası / Fotoğraf: AA

Hayatını kaybedenlerin anısına, Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği komisyon binası önündeki Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirildi.