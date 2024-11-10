İspanya'da sel protestosu: İstifa talebiyle sokağa çıktılar

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinin kentlerinde meydanlara çıkan binlerce kişi, 29 Ekim'de yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sırasında kötü bir yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valensiya özerk hükümeti başkanı Carlos Mazon'un istifasını istedi.

Bölgede faaliyet gösteren 65 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla Valensiya ve Alicante kentlerinde düzenlenen gösterilerde, "Mazon istifa" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen kalabalık, sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Valensiya özerk hükümeti başkanı Mazon'u gösterdi.

YEREL YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Gösteriyi organize eden STK'lardan yapılan açıklamada, "Öfkeliyiz ama bu sessiz bir öfke ve bunu meydanlara taşımak istedik. Valensiya özerk hükümeti krizi yönetmekte beceriksiz oldu. Valencialıların hayatlarını yönetmeye layık değiller. Doğal bir felaketi yönetemediler. Ön alarmı vermekte geç kaldılar. Şimdi de temizlik, yardımların ulaştırılmasında eksikler. Bu yeniden yapılanmada da devam edecektir. O yüzden istifa etmeliler" denildi.

İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi'nden (PP) olan ve Temmuz 2023'ten bu yana Valensiya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Mazon ise "Sel felaketinin siyasi sorumluları zamanı geldiğinde hesap verecektir. Ancak şu anda tüm Valensiya hükümeti ve diğer yönetimler insanların hayatlarını kurtarmak, normale döndürmek için çalışıyor" ifadesini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE SELDEN 223 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valensiya özerk hükümeti, sel felaketi öncesinde meteorolojinin uyarılarına rağmen halkı bilgilendiren ve alarm veren cep telefonu mesajlarını geç göndermek ve felaketin hemen ardından yardım çalışmaları için merkezi yönetim ve askeri acil müdahale ekibiyle geç koordinasyon kurmakla suçlanıyor.

Sel felaketinden dolayı sadece Valensiya'daki ölü sayısı 215 olurken, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgesindekilerle ülke genelinde selden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 223 olarak açıklanmıştı.

Toplamda 40 binden fazla ev ve iş yerinin, 500 kilometrelik yolun, 20 kilometrelik demiryolunun ve 2 bin 500 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü, selin getirdiği çamurun temizlenmesi çalışmalarının devam ettiği Valensiya'da halen 78 kişi kayıp olarak aranıyor.