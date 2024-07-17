İspanya'da sıcak hava: Bazı bölgeler için 'turuncu' ve 'sarı' alarm uyarısı

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından ülkede etkili aşırı sıcaklara ilişkin yayımlanan açıklamada, bazı bölgeler için 'sarı' ve 'turuncu' alarm uyarısı yapıldı.

Güncel 17.07.2024 14:34 Giriş: 17.07.2024 14:34

Güncelleme: 17.07.2024 14:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA