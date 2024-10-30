İspanya'da şiddetli yağış sele neden oldu: 72 kişi hayatını kaybetti

Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

İspanya hükümeti, sivil koruma ile yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalarda, şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden Valensiya'da 70, Kastilya-La Mancha'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Valensiya'da kayıp sayısının onlarca olduğu, Kastilya-La Mancha'da ise en az 5 kişinin kayıp olduğu ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Yetkililer ayrıca sel nedeniyle Valensiya ilinin farklı yerlerinde onlarca kişinin mahsur kaldığını, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını, eğitim-öğretime ara verildiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA

VALENSİYA SON 28 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALDI

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

BAŞBAKAN SANCHEZ: GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım" paylaşımında bulundu.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."