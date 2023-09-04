İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu bir kişi öldü, 2 kişi kayboldu

İspanya'nın orta ve güney bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Castilla La Mancha özerk hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, Toledo kentinin Casarrubios del Monte ilçesinde şiddetli yağışların ciddi hasarlara neden olduğunu, araçta mahsur kalan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Başkent Madrid'in Aldea del Fresno ilçesinde de Alberche Nehri'ne düşen araçtaki 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Şiddetli yağış sonucu bazı yol ve köprülerin çöktüğü Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Madrid, Extremadura bölgelerinde çok sayıda ara yolun ulaşıma kapandığı, Madrid-Endülüs ve Madrid-Castilla La Mancha hızlı tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı.