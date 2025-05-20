İspanya'da telekomünikasyon şebekesi çöktü

İspanya'da ülke genelindeki elektrik kesintisinden yaklaşık 4 hafta sonra mobil hizmetler çöktü. İnternetin kesildiği ve telefonlardan arama yapılamadığı belirtildi.

İspanya medyasında yer alan haberlere göre, Madrid, Valencia ve Aragon bölgelerinde yoğunlukla telekomünikasyon hatlarında sorun yaşanıyor.

Yetkililer, acil durum hatlarına ulaşım problemi yaşandığını belirtti.

Olumsuz bir durumda iletişime geçilmesi için üç adet telefon numarası paylaşıldı.