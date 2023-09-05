İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu

İspanya'da 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de kaybolmasına neden olan şiddetli yağışlardan dolayı 60 bin tren yolcusunun mağdur olduğu bildirildi.

Devlet demir yolları işletmesi Renfe'nin verdiği bilgilerde, 2, 3, 4 Eylül'de etkili olan şiddetli yağmur sonucu aksayan tren seferlerinden dolayı 60 bin kadar yolcunun biletini değiştirdiği ya da iptal ettiği açıklandı.

Ülkede özellikle Madrid, Endülüs ve Castilla La Mancha bölgelerinde son üç gündür yaşanan ulaşım aksaklıklarından sonra durumun bugün normale döndüğü ve hızlı tren seferlerinin programlanan saatlerde yapıldığı belirtildi.

Bazı köprülerin ve yolların çöktüğü Madrid ve Toledo çevresinde halen kapalı tutulan ara yollar bulunuyor.