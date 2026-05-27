İspanya'da yolsuzluk soruşturması: Başbakan Sánchez’in partisinin genel merkezine polis girdi

İspanya’da polis, Başbakan Pedro Sánchez’in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezinde yolsuzluk ve yasa dışı finansman soruşturması kapsamında işlem yaptı.

Reuters’ın aktardığına göre Guardia Civil ekipleri, bugün sabah saatlerinde mahkeme kararıyla PSOE binasına girerek olası yasa dışı finansman ağına ilişkin bilgi ve belge topladı.

Guardia Civil sözcüsü, polislerin parti binasına girdiğini doğrularken, soruşturmanın gizli olması nedeniyle ayrıntı paylaşmadı.

Reuters, işlemin önceden bildirim gerektiren ve belirli belgeleri hedef alan bir “adli bilgi talebi” kapsamında yapıldığını belirtti. Haberde bunun, delil toplamak amacıyla önceden haber verilmeksizin yapılan klasik “baskın ve arama” işleminden farklı olduğu vurgulandı.

PSOE: "PARTİ SAKİN, GEREKLİ BİLGİLERİ SAĞLIYORUZ"

PSOE Sözcüsü Montse Minguez, Catalunya Radio’ya yaptığı açıklamada partinin sakin olduğunu ve mahkemelerle tam işbirliği içinde hareket ettiğini söyledi. Minguez, talep edilen tüm bilgilerin paylaşılacağını belirtti.

Pedro Sánchez hükümeti son dönemde parti çevresindeki çeşitli yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Reuters’ın haberine göre soruşturmalar, Sánchez’in bazı yakın müttefikleri ve aile üyelerini de kapsıyor.

Geçen hafta bir mahkeme, eski Sosyalist Başbakan ve Sánchez’in yakın müttefiki José Luis Rodríguez Zapatero’nun nüfuz ticareti ve kara para aklama ağı yönetmekle suçlandığını açıklamıştı. Zapatero ise hakkındaki suçlamaları reddetti.