İspanya'daki orman yangınlarında 407 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya'daki orman yangınlarında şu ana dek 407 bin hektarlık alan küle döndü.

İspanya'da 16 orman yangınıyla mücadele sürüyor. Sivil Koruma ve Acil Durum Hizmetleri Başkanı Virginia Barcones yaptığı açıklamada, yangınlardan 13'ünün "operasyonel seviye 2" olarak sınıflandırıldığını, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu ifade etti. Barcones özellikle Castile ve Leon'un kuzeybatısındaki Iguena'daki yangından endişe duyduğunu belirtti. Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler ise Castilla ve Leon, Ekstremadura, Galiçya oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre ülkede 2 haftadır devam eden yangınlar 407 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

ORMAN YANGINLARINDA EN KÖTÜ YIL

EFFIS verilerine göre İspanya, istatistiklerin 2006'da tutulmasından bu yana orman yangınları açısından en kötü yılını yaşayan 4 Avrupa Bitliği (AB) ülkesinden biri oldu. Diğer üçü ise Güney Kıbrıs, Almanya ve Slovakya olarak kayıtlara geçti.

PORTEKİZ'DE CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Portekiz Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Sabugal belediyesinde orman yangınıyla mücadele sırasında 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, yangınlarda can kaybının 4'e yükseldiği belirtildi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin dünya genelinde daha uzun, daha yoğun ve daha sık sıcak hava dalgalarına yol açtığını belirtiyor. Havada, bitki örtüsünde ve toprakta nem oranının düşük olması, orman yangınlarının çıkmasını kolaylaştırıyor ve yayıldıklarında kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.