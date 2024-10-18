İspanya'dan AB ülkelerine İsrail çağrısı: Silah satışını durdurun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devletini tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "tutarlı" politika izlemek adına İsrail'e silah sevkiyatını durdurmalarının gerektiğini söyledi.

Sanchez, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda "Orta Doğu'da tutarlılık ve uluslararası hukuka saygı" çağrısında bulunduklarını aktaran Sanchez, Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkelerin tutarlılık adına İsrail'e silah sevkiyatını durdurmalarının gerektiğini ifade etti.

"NETANYAHU'YU BÖLGEYE YAYDIĞI ŞİDDETTEN VAZGEÇİRMELİ"

Sanchez, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah ihraç etmediğini ve tüm AB ülkelerini "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgeye yaydığı şiddetten vazgeçirmek için" aynı şeyi yapmaya davet ettiğini söyledi.

İspanyol lider, Netanyahu'ya "Avrupa'nın iki devletli çözümde birlik olduğunu göstermenin önemli olduğunu" ifade ederek, toplantıda ayrıca ülkesi ve İrlanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın "gözden geçirilmesi" talebini bir kez daha dile getirdiğini aktardı.

"BM ÇALIŞMALARININ SORGULANMASINA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) mevzilerinden çekilmesinin "söz konusu olmayacağını" vurgulayan Sanchez, Netahyahu'nun bu konudaki açıklamalarını kınadığını belirtti.

Sanchez, "BM'nin barışı koruma ve bu bölgede istikrarı sağlama çalışmalarının sorgulanmasına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.