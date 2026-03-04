İspanya'dan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in "işbirliği" iddiasına jet yalanlama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Madrid’in İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarına karşı tutumu nedeniyle İspanya ile ticareti kesmekle tehdit etmesinden bir gün sonra, İspanya’nın ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiğini iddia etti. Leavitt, çok kesin konuşmamakla birlikte şu ifadeleri kullandı: “Sanırım dün başkanın mesajını çok açık ve net bir şekilde duydular. Son birkaç saat içinde ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiklerini anlıyorum."

El Economista'nın haberine göre; İspanya ise Leavitt'in açıklamasını yalanladı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya'nın İran'ı işgalinde ABD ile işbirliği yapacağı iddialarını Cadena SER radyosuna verdiği röportajda reddetti. Albares, "İspanya'nın tutumu bir zerre bile değişmedi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Maria Jesus Montero da bugün yaptığı açıklamada İspanya’nın “başka bir ülkenin vasalı olmayacağını” söylemişti.

NE OLMUŞTU?

İspanya, ABD uçaklarının güney İspanya’daki ortak kullanılan deniz ve hava üslerini Tahran’a yönelik saldırı için kullanmasına izin vermeyi reddetmişti. Trump, bu nedenle İspanya’ya karşı ticaret ambargosu uygulamayı gündeme getirmişti. İspanya ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bombardımanını sorumsuz ve yasa dışı olarak nitelendirmişti.

Başbakan Pedro Sanchez İspanya’nın savaş karşıtı tutumunu yineleyerek, çatışmanın büyük bir küresel felaketi tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.